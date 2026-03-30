「ねじ式」「無能の人」など、多数の風変わりな作品で知られた漫画家のつげ義春さんが2026年３月３日、亡くなった。88歳だった。つげさんは、21年に89歳で亡くなった漫画家、白土三平さんとほぼ同世代。ともに熱狂的なファンに支持され、カリスマ的な人気を誇るなど、いくつかの共通点があった。しかし、決定的な「違い」もあった。困窮生活から貸本漫画の世界へつげさんは、1937年生まれ。白土さんは1932年生まれ。白土さんがやや