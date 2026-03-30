食品はパッケージ裏の「栄養成分表示」を見て買う！「栄養成分表示」と「栄養強調表示」とは？ 見るだけではなく「見比べる」 皆さんは食品を購入する際、「栄養成分表示」をチェックしていますか？市販されている食品のパッケージには必ず「栄養成分表示」の欄が設けられ、「エネルギー（熱量）」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の5項目を表示することが食品表示法により定められています