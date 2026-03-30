自閉スペクトラム症とはどういう病気？ 共感が苦手で、特定の対象に強いこだわりを見せる 自閉スペクトラム症／自閉症スペクトラム障害（ＡＳＤ）は、かつて自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害などと呼ばれていた発達障害群です。スペクトラムは「連続」を意味し、現在はこれらを一連の特性として捉え、自閉スペクトラム症の名称で統合されています。 特性は「社会的コミュニケーション障害」と「限局され