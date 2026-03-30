なぜ種なしフルーツがあるのか？種無しフルーツが出来たワケ 突然変異で生まれたバナナは、3倍体なので種子を作らない バナナは熱帯アジアが原産地です。そこで育つバナナには、最初は実の中に種子がぎっしり詰まっていましたが、あるとき突然変異が起きて、種なしバナナができました。しかし、種子がありませんから種から増やすことはできません。そこでタケのように「株分け」して増やします。 突然変異でできた