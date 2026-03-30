岡山中央警察署 自宅マンションに放火しようとしたとして、3月29日、岡山市北区岡町の無職の男(32)が、現住建造物等放火未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は29日午後4時45分ごろ、自宅の賃貸マンションの床に置いたマットレスにライターで火をつけ部屋に放火しようとした疑いが持たれています。壁紙など6㎡が焼けるにとどまり、放火は未遂に終わりました。 男にけがはありませんでし