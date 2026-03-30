トランプ「TACO」通用せず、原油先物103ドル回帰発言は実に曖昧 トランプ発言を受けNY原油先物は一時101ドルちょうど付近まで上げを縮小したが、すぐに103ドル台に戻している。ダウ先物は一時下げを縮小も再び300ドル安に。 トランプ米大統領はイラン合意は「間もなく実現する可能性もある、合意はあり得ると思う」とコメント。「可能性もある」「あり得ると思う」と実に曖昧な表現。トランプ氏はイランがほとんどの要求を