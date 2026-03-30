円全面高、三村財務官が初めて「断固たる措置」表現ドル円159.80円台 三村財務官が「原油先物市場に加え為替市場においても投機的な動きが高まっている」と指摘。「この状況が続けばそろそろ断固たる措置が必要になる」と市場を牽制した。財務官が「断固たる措置」という強い表現を使ったのは初めて。 牽制発言を受け円全面高。ただ、ドル円の下値は限定的。米イラン戦争激化は不可避で有事のドル買いが継続。 トランプ