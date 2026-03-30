©ABCテレビ 「ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(毎週月曜深夜0時～0時30分の放送枠)の第5弾として、世界を魅了するダンスチーム・アバンギャルディ、待望の地上波初冠番組「爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴｣をお送りする。 3月28日(土)に放送された事前特番では、特別講師に韓国出身のDJ・音楽プロデューサーであるNight Tempo、そして昭和歌謡研究家のまあくんを迎え