中東情勢の緊迫化による影響で外国為替市場でおよそ1年8か月ぶりに1ドル＝160円台となっていることを受け、財務省の三村財務官は30日朝、「そろそろ断固たる措置も必要になる」と述べました。三村財務官「足もと原油先物市場に加えまして、為替市場においても投機的な動きが高まっているという声が聞かれる。この状況が続けばそろそろ断固たる措置も必要になると考えております。あらゆる方面で対応するとすでに申し上げております
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