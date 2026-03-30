Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の新曲「風と町」が、きょう30日から放送開始となったNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として、オープニング内で初めてオンエアされた。【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿放送直後からSNSでは「めちゃくちゃあったかい感じ。心地が良い曲だなぁ」「タイトルバックにぴったりだったな」「良い朝でした」「めちゃ草原で風感じる曲だね」「すごくあたたかくて素敵