1966年に2人が殺傷、放火された「マルヨ無線事件」で、死刑が確定した尾田信夫死刑囚（79）が放火の無罪を訴えた第7次再審請求を棄却した福岡地裁決定を不服とし、弁護団が30日、福岡高裁に即時抗告したと明らかにした。27日付。