【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２９日、プラハでエキシビションが行われた。今大会で現役を退く女子の坂本花織（シスメックス）は映画「グレイテスト・ショーマン」の劇中歌「ＡＭｉｌｌｉｏｎＤｒｅａｍｓ（無数の夢）」の旋律に乗って優雅に舞った。大会４度目の優勝を飾った坂本は、フィナーレではリンクの中央で喝采を浴び、司会者から「あなたは誇りです」と言葉を贈られると涙を浮かべた。男