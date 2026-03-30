球団創設50周年のシーズンを迎えたブルージェイズが、アスレチックスとの開幕シリーズで計50奪三振を記録した。シーズン最初の3試合での奪三振数としてメジャーリーグ新記録となる快挙。29日（日本時間30日）、AP通信が報じた。ジョン・シュナイダー監督は「ブルージェイズの50周年に、3試合で50奪三振。きれいな数字だね」と投手陣の働きを称賛した。開幕戦では先発のケビン・ガウスマンが6回で11奪三振を記録し、球団の開幕