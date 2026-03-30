俳優の高石あかりがヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の初回から２７日に放送された最終回まで、全１２５回の期間平均世帯視聴率が１５・２％だったことが３０日、分かった。前作の「あんぱん」の１６・１％を０・９ポイント下回った。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）また、最終回の世帯平均視聴率は１５・５％。作品の最高視聴率は２５年１２月９日の放送で記録した１６・５％だった。過去１０回の主演俳