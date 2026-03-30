四国・愛媛の陸の玄関口が、100年に一度と言われる歴史的な大改造へと踏み出します。松山市は2026年3月13日、JR松山駅周辺の新たな将来像を描く「まちづくりプラン」を公式発表しました。雨に濡れずに伊予鉄道の路面電車に乗り換えられる駅直結の動線、高速バス拠点「バスタ」の誕生、そして西口にそびえ立つ5,000席規模の多目的アリーナ。さらに、将来の四国新幹線までをも視野に入れた壮大なグランドデザインなど、観光や地域経