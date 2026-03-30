ヘリオスが続伸している。前週末２７日の取引終了後に、経済産業省の「再生・細胞医療・遺伝子治療製造設備投資支援事業費補助金」の交付が正式に決定したと発表しており、好材料視されている。 約７０億円の助成を受けて、再生医療等製品の開発製造受託事業の製造拠点を整備する予定で、大和ハウス工業が運営する「ＤＰ－ＬａｂＫＯＢＥ」（神戸市中央区）内に細胞加工製造用施設（ＣＰＣ）を整備。将来的には国内