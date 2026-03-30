ｉｓｐａｃｅはストップ安ウリ気配。前週末２７日取引終了後、今後の事業方針などをまとめた「事業戦略アップデート」を発表。遅延していたエンジン開発の見直しと日米ランダーモデルを統合した新モデルの投入を行い、これに伴い次期米国ミッション計画の打ち上げ時期を２０２７年から３０年へ延期する方針を示した。これがネガティブ視されているようだ。 なお、昨年実施したミッション２失敗を受けた改善策や