ロサンゼルス・レイカーズは、3月28日（現地時間27日、日付は以下同）にホームのクリプトドットコム・アリーナでブルックリン・ネッツを116－99で下し、2連勝とした。 ルカ・ドンチッチは5本の3ポイントシュートを決め切り、ゲームハイの41得点に8リバウンド3アシスト3スティールと爆発。レイカーズ在籍2年目のガードは、今月7日のインディアナ・ペイサーズ戦