岡山大学の50代の男性教員が学生に対してアカデミック・ハラスメント行為を行ったとして、停職１か月の懲戒処分を受けました。 【写真を見る】【アカハラ】岡山大学の男性教員（50代）が学生に対してアカデミック・ハラスメント行為を行ったとして停職１か月の懲戒処分→男性教員「内容について重く受け止めております」 教員と学生に対してアカハラ 岡山大学によりますと、この教員は2023年4月から10月ごろにかけて、教員1人と