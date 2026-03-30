３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円８９銭前後と前週末２７日の午後５時時点に比べ５銭程度のドル安・円高で推移している。 ２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円３１銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終了。イラン紛争が長期化するとの警戒感が強まるなか、一時１６０円４０銭台に上昇し、１年８カ月ぶりの円安水準