テクセンドフォトマスクは３日続落。前週末２７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１２５２億９１００万円から１２９２億円（前期比９．５％増）へ、純利益を１８８億７８００万円から２３３億円（同２．３倍）へ上方修正すると発表した。先端品を中心に受注が堅調なほか、デリバティブ評価益が想定以上に見込まれるという。配当予想も５４円３９銭から５６円（前期無配）に増額した。株価は全体波乱相場に