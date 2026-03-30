[故障者情報]川崎フロンターレは30日、MF紺野和也が左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。紺野はアビスパ福岡から今季完全移籍加入し、ここまで7試合に出場している。クラブによると今月27日のトレーニング中に負傷したという。川崎Fは今月に入ってからMF山市秀翔が右鎖骨下静脈血栓症および右胸郭出口症候群と、DF佐々木旭が左ハムストリング肉離れと、MF大関友翔が左足関節捻挫(前下脛