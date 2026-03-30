AFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)は28日と29日に準々決勝を開催し、4強が出揃った。日テレ・東京ベレーザも準決勝に進出している。日テレ・東京ベレーザはグループリーグを2勝1分けで首位通過。準々決勝では味の素スタジアムにスタリオン・ラグナ(フィリピン)を迎えると前半41分、FW樋渡百花がペナルティエリア内で冷静に相手をかわしてゴールネットを揺らし、1点リードで試合を折り返した。後半は開始3分にMF北村菜々