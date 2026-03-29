国際オリンピック委員会が3月25日、Xを更新。フィギュアスケート選手でミラノ・コルティナオリンピック個人戦、団体戦銀メダリストの坂本花織（25）の動画を投稿した。 【画像】坂本花織、スケート連盟からのサプライズに満面の笑み「スッピンめっちゃ可愛い」「本当に天使だね」とネットほっこり 「坂本花織選手を見守る中野園子コーチ」と投稿されたのは、ミラノ五輪の坂本の演技と、演技を見つめる中