株式会社浅沼商会は、焦点距離を5段階に切り替えられる重量約100gのレンズ一体型カメラ「Realishot DC8300」を4月3日（金）に発売する。AGFA PHOTOブランドの製品。 3月27日（金）発売の500万画素モデル「Realishot DC5500」がデジタルズームを採用しているのに対し、本製品は800万画素かつ光学8倍ズーム（約36mm相当、約100mm相当、約120mm相当、約200mm相当、約288mm相当の切り替え式）を備えた上位モデル。