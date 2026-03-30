「サナ活」。SNSで拡散されたこの表現は、高市早苗首相の名前である「サナ」と、好きなアイドルやキャラクターを応援する活動を意味する日本語の「推し活」を組み合わせた造語だ。【関連】なぜここまで支持される？韓国が読み解く“高市シンドローム”の正体これは高市首相を支持するさまざまな行動を包括する概念であり、最近の日本政治において注目されている現象の一つである。高市首相が愛用するペンやバッグが話題になり、彼