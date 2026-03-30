本日3月30日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「この春上京する人へのアドバイスを聞いてみた件」「街行く人のリアル孤独のグルメを調査した件」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。「この春上京する人へのアドバイスを聞いてみた件」は、上京する人が多いこの時期に、既に東京で何年も暮らしている先輩から「東京生活で気を付けたことがイイ事」のアドバイスを