この記事をまとめると ■グラフェンとは高強度かつ柔軟な次世代炭素素材 ■セラミックコーティングとの優劣は施工条件で変わる ■耐薬品性や帯電防止など独自の強みをもつ 洗車業界を席巻する炭素素材 SNSで洗車界隈の投稿をながめているとここ数年、「グラフェン」という単語が目に飛び込んでくることが増えた。ガラスコーティングや最上級とされるセラミックコーティングではなく「グラフェンコーティング」が存在感を高めてい