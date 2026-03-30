プロ野球が27日から開幕。3連戦を終えて、ルーキーたちも奮闘をみせました。27日の開幕戦では、巨人のドラフト1位ルーキー竹丸和幸投手が球団64年ぶりのルーキー開幕投手として阪神打線に6回1失点。今季の新人投手で初勝利となりました。またロッテのドラフト2位ルーキー毛利海大投手が球団76年ぶりに新人開幕投手を務め、西武打線を5回無失点。竹丸投手の勝利から24分後に勝ち星をあげました。なお新人開幕投手が2人同時に勝利を