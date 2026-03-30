気象庁によりますと、前線が華中から南西諸島付近にのびており、前線上にある低気圧が東北東へ進んでいます。この低気圧は30日夜にかけて黄海に進み、前線が西日本にのびる見込みです。 【画像を見る】春の嵐が来る…雨風が最も強まるのはいつ？最新の気象シミュレーション 31日は、低気圧が対馬海峡付近を通って日本海を東北東へ進むでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、31日にかけて西日本