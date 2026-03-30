◇米男子ゴルフ下部ツアークラブカー選手権最終日（2026年3月29日ジョージア州ランディング・ゴルフ＆アスレチックC＝7185ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、12位から出た石川遼（34＝CASIO）が4バーディー、3ボギーの71で回り、通算11アンダーで10位に入った。下部ツアーに本格参戦した今季初のトップ10入りを果たした。9位で出た杉浦悠太（24＝フリー）は74で回り、9アンダーで22位だった。44位で出た大西魁