国際スケート連盟（ISU）は29日、フィギュアスケートの2025―26年シーズンの「ISUスケーティング・アワード」を発表した。最優秀新人賞には初出場のミラノ・コルティナ五輪で女子銅メダルを獲得した17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が選ばれた。プラハでの授賞式に出席した中井は「今季からシニアデビューで、夢だった世界選手権出場や五輪でメダルを獲れて今は本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と壇上であいさつ。「来