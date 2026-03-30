テレビ朝日は30日、2025年度の平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）がNHKと民放キー局の中で、各時間帯で首位となり、4年連続で「3冠」を達成したと発表した。平均個人視聴率（同）も年度で2年連続の「3冠」。テレ朝によると、世帯視聴率は全日（午前6時〜翌日午前0時）は6.3％、ゴールデン（午後7〜10時）は8.8％、プライム（午後7〜11時）は8.9％だった。