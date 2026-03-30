◇米男子ゴルフツアーヒューストン・オープン最終日（2026年3月29日テキサス州メモリアルパーク・コース＝7475ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、34位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は74と崩れて通算1アンダーの60位だった。首位スタートのゲーリー・ウッドランド（41＝米国）が67で回り、21アンダーで優勝。23年に脳腫瘍の手術を受けたウッドランドにとって19年全米オープン以来となる復活優勝で通算5