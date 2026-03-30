週明け30日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比06銭円高ドル安の1ドル＝159円88〜90銭。ユーロは23銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円98銭〜184円ちょうど。朝方は、中東情勢の緊迫化が長引くとの懸念から「有事のドル買い」が先行した。財務省の三村淳財務官が「この状況が続けばそろそろ断固たる措置も必要になる」と市場をけん制すると、円が買い戻された。市場で