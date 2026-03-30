新ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」が３０日、スタートした。栃木で暮らす元家老の娘・りん（見上愛）と、東京で親がおらず、極貧の中働く直美（上坂樹里）がやがて、看護師となり多くの人に寄り添っていく物語。第１話では、りんが思いを寄せる幼なじみ・虎太郎を演じる小林虎之介が登場。ネットは「メロい」などの声が上がった。那須の元家老の娘・りんは百姓として家族と仲良く暮らしていた。りんの父・信右衛門（北村一輝