令和初の３冠王の偉業に全米も驚がくだ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、敵地でのブルワーズ戦に「２番・一塁」で先発出場し、デビュー戦から３戦連発となるソロを叩き込むＭＬＢ史上３人目の快挙を成し遂げた。２点リードの２回にスプロートのカットボールを捉えた打球は右翼フェンスを越える３号ソロ。またしても飛び出した一発に球場内も騒然となった。日本からやって来た大砲の活躍