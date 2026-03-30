華やかなアイテムが恋しくなる春ファッションでは、ぱっと鮮やかな赤のアイテムが大活躍の予感。今季はトレンドカラーの一つにも挙げられる赤のトップスが、【GU（ジーユー）】から登場しているので要チェックです。40・50代のコーデに一点投入するだけでおしゃれ見えを狙える、主役級アイテムと着こなしをご紹介。 真っ赤なTシャツは春から夏までヘビロテの予感 【GU】「ドライウエストタックT」