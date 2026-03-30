敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、敵地ブルワーズ戦で3試合連続本塁打を放った。デビューから3戦連発はメジャー史上4人目で日本人として初の快挙。しかし、米ファンは複雑な感情を抱いている。4-2の2回2死走者なし。村上が強振した打球はライトへ。フェンスの上部に当たって客席に飛び込む3号となった。ガッツポーズをしながらダイヤモンドを一周。敵地を騒然とさせた。