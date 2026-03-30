30日午前5時すぎ、気象台は大雨と落雷、突風に関する情報を発表しました。低気圧は、発達しながら31日には対馬海峡付近を通って日本海に進む見込みです。九州北部地方では、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、佐賀県では30日夜遅くから31日明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。雨雲が現在の予想以上に発達