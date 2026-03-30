福島は10チーム中9位も、寺田周平監督の掲げる攻撃サッカーを貫いているJ3の福島ユナイテッドFCがホームで3連敗を喫した。福島は3月29日、J2・J3百年構想リーグ第8節で同じJ3の松本山雅FCと対戦。前半にCKから先制を許すと、後半の立ち上がりにも連続失点。FW清水一雅がPKで1点を返したものの、1-3で今季7敗目を喫した。59歳のFW三浦知良（カズ）は5試合連続でベンチ入りしたが、出場機会はなかった。前節ではJ2の藤枝MYFCを相