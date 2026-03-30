旬のイチゴを冷凍保存するコツについて、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズが、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…便利すぎる」これがイチゴを1カ月保存する“便利テク”です！ニチレイフーズは「イチゴは『砂糖をまぶして冷凍』がおすすめ」「シャーベットのように食べられたり、時短でジャムを作れたりと、とっても便利！」と投稿。冷凍保存の方法について、次の