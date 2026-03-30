記事ポイント精巧な”食べられない料理”のミニチュアアート展「ミニチュアビストロの世界展」が大阪に初上陸「うさぎしんぼる展」10周年記念・全49組参加のうさぎ作品祭典を同時開催全エリア撮影OK・大阪限定新作・限定グッズが揃う2026年4月29日〜5月6日のGWイベント精巧に作られた”食べられない料理”のミニチュアアート展「ミニチュアビストロの世界展」が2026年4月29日から大阪に初上陸します。同会場では10周年を迎える「う