記事ポイント世界1.5万人調査で、日本では「利便性」と「特典」が衣類リサイクル参加の鍵と判明日本の消費者の85%が年間30着未満と購入量は世界平均以下、長く着る意識も定着古着交換・寄付キャンペーン「#SHEIN Again」第21回が2026年4月1日から原宿で開催 SHEINが世界21エリア・1万5,461人を対象とした「2025年グローバル・サーキュラリティ調査」の結果を発表しています。調査から、日本の消費者が衣類リサイクルに参加す