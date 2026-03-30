中国江蘇省無錫市の「日本風情街」から日本式の施設が撤去されていることが分かった。香港明報は29日、現地の状況を伝え、この街の日本式の看板や装飾物の多くがすでに除去され、一部の店舗は「社会主義核心価値観」が書かれたシートで外観を隠して改装が進行中だと報じた。関係者によると、日本風の要素はほとんど消えた状態という。こうした変化は最近悪化した中日関係と無関係でないとの見方が出ている。匿名を求めた現地関係者
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
- 2. 小5男児が不明「考えにくい」
- 3. 芸名で航空機発券巡り批判殺到
- 4. 夫が胸刺され死亡 妻の身柄確保
- 5. ヒカキン「超意味深」投稿
- 6. 子ども欲しくない 女性が65%に
- 7. 「クマと共存は無理」記者に反論
- 8. 喘ぐような声 倒れている母発見
- 9. ぶら下がりの回数少ない高市首相
- 10. キットカット約12トン盗まれる
- 1. 夫が胸刺され死亡 妻の身柄確保
- 2. 「クマと共存は無理」記者に反論
- 3. ポケセン刺殺 男の卒アル写真
- 4. 10代が「砲弾」を拾い、交番へ
- 5. 小5男児行方不明 リュックを発見
- 6. 特急「かいじ」走行中にドア開く
- 7. 帝国イオンの衝撃…今や人消えた
- 8. 名古屋のネカフェに赤ちゃん遺体
- 9. 特急「ひだ」運転士が走行中に約23秒間居眠り 制限速度16キロ超え名古屋駅に進入 JR東海
- 10. 火葬場は泣き崩れる人の方に注目
- 1. 小5男児が不明「考えにくい」
- 2. 喘ぐような声 倒れている母発見
- 3. ぶら下がりの回数少ない高市首相
- 4. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 5. 夫が死去 隠していた秘密に涙
- 6. 雅子さまの「失われた26年」
- 7. 回転寿司で最も人気のネタが判明
- 8. 共産、社民推薦候補が現職破る 東京・清瀬市長に原田氏初当選
- 9. ホルムズ海峡通らない初の原油
- 10. ガソリン巡り「国民の覚悟」発言
- 1. キットカット約12トン盗まれる
- 2. 平均年収1000万円 韓国民喜べず?
- 3. 地上侵攻すれば「米兵燃やす」
- 4. 日本人が二度見する韓女優の名前
- 5. 台湾ケーブル切断 中国人に賠償
- 6. 香港で両替急増 日常茶飯事に
- 7. 「王はいらない」全米で抗議デモ
- 8. 仏で行方不明 いまだ見つからず
- 9. イラン 船20隻に海峡通行を許可
- 10. イギリス料理「もう不味くない」
- 1. M9超え? 専門家が警告する震源域
- 2. 元CAが語る 皇族の利用後の機内
- 3. ほっかほっか亭「大盛」安くなる
- 4. とんでもない置き土産→顔面蒼白
- 5. 実家暮らし 34歳女性の貯金額
- 6. 150億円WBC独占に「完全勝利」
- 7. 65歳以上を救う給付金の「条件」
- 8. 夫の四十九日に「死後離婚」決意
- 9. どう見ても緑なのになぜ青信号か
- 10. 「ルンバ」が中国勢に負けたワケ
- 1. 山崎実業 towerシリーズがSALEに
- 2. 米で広まる「小型太陽光パネル」
- 3. LINEトーク履歴を復元する方法
- 4. コールマンの人気商品がSALEに
- 5. カメラマニアが楽しめる1台
- 6. スマホ固定も 吸盤スマホパッド
- 7. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 8. ひろゆきら 国産SNS立ち上げた訳
- 9. PC周辺機器がAmazonでセールに
- 10. NAKOHブランド 鏡筒「60GT」発売
- 11. あの「一太郎」の文章校正エンジンを使ってChrome上のテキスト入力を正しく校正できる「JUSTチェッカー」を使ってみた、XやGmailなど色んなサイトで使用可能
- 12. Amazonセールで水や食品がお得に
- 13. ハンドメイドオーディオメーカーMHaudioが作るハイブリッド真空管アンプ「MHaudio UA-1」
- 14. シード資金約75億円を調達、AI企業「ai&」が始動 / 収納も拡張も自在な新世代デスク【まとめ記事】
- 15. かわいいは“もらえる”？ 推しがグッズを持っていると、より輝いて見える理由
- 16. auショップとau取扱店舗でも販売開始！auのギーグ向けFirefox OSスマホ「Fx0 LGL25」のパッケージを開封して内容を確認【レポート】
- 17. 動画サービス4つが追加料金0円に
- 18. 海外向けアニメ配信サービス「Crunchyroll」が利用者の視聴履歴を漏洩したとして提訴される
- 19. クレカマニアが超有能クレカ「三井住友カードゴールド（NL）」を私がメインカードにしない3つの理由を解説
- 20. 100gの肉が10分で。夕食の準備をスムーズにする｢解凍の新習慣｣
- 1. 上坂すみれ アイアンマン王座に
- 2. 村上 3戦連発で敵地騒然の一撃
- 3. ルール改正 競技レベル低下危惧
- 4. 村上宗隆 3戦連発となる3号ソロ
- 5. 日本vs英代表 チケットが完売
- 6. 中田翔氏「大切なお知らせ」予告
- 7. ぼったくりカップ? 大喜利状態に
- 8. 62歳の元巨漢大関 近影が話題
- 9. 大不振で緊急交代? 角田に注目も
- 10. ハーフナー氏 日本勝利に本音
- 1. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
- 2. 芸名で航空機発券巡り批判殺到
- 3. ヒカキン「超意味深」投稿
- 4. 和田アキ子の「子分」欠席に騒然
- 5. 不倫告白 妻の一言が素晴らしい
- 6. 有吉 公園で斉藤慎二を発見も
- 7. 息子告白…ともさかりえボロ泣き
- 8. 西野 映画「プペル」苦戦に本音
- 9. ワークマン新作 即完売＆即転売
- 10. 志田未来 庶民生活ぶりにX驚く声
- 1. 3COINSのメガネケースが便利
- 2. ショーンK氏 再評価され始める
- 3. たけし 愛弟子の門出に頭下げる
- 4. 膣から血の塊ドロッ これやばい
- 5. 友達と絶交 オトナな切り返し方
- 6. 男女問わずに褒められる香り
- 7. オシャレな人がやらないこと3選
- 8. 「港区女子」の格差を描く漫画
- 9. 12人出産は異常? 当事者が語る
- 10. 《NEW》大量の服もすっきり収まる♡【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「収納ボックス」