中国江蘇省無錫市の「日本風情街」から日本式の施設が撤去されていることが分かった。香港明報は29日、現地の状況を伝え、この街の日本式の看板や装飾物の多くがすでに除去され、一部の店舗は「社会主義核心価値観」が書かれたシートで外観を隠して改装が進行中だと報じた。関係者によると、日本風の要素はほとんど消えた状態という。こうした変化は最近悪化した中日関係と無関係でないとの見方が出ている。匿名を求めた現地関係者