韓国知識財産処は2023〜2025年の直近3年間で、キャラクターの偽造品約3万5000点を押収したと29日、明らかにした。摘発されたキャラクターは、SAMGエンターテインメントの「キャッチ！ティニピン」、サンリオのハローキティやシナモロール、任天堂のポケットモンスターなどだ。ヘアピンなどのアクセサリー、ぬいぐるみ、寝具類、文房具類、キーホルダーなど、子供や青少年が日常生活でたびたび購入する品目が大部分を占めた。知識財