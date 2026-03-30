記事ポイントJRA-VANの新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇が2026年3月28日より公開中競馬表彰式の登壇者全員がなかやまきんに君というギャップが笑いとインパクトを生むJRA公式データを活用した競馬情報サービス「JRA-VAN」はスマホ・PCで競馬予想を楽しめる お笑い芸人のなかやまきんに君を起用したJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」の新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇が、2026年3月28日より公開されています。華