記事ポイントフジパン豊明工場で「YADEA BIZ」の電動キックボード活用事例を公開工場内の会議室や生産ライン間の移動負担を軽減BtoB向け電動モビリティ活用の具体例として紹介ハセガワモビリティ株式会社が展開するBtoB向けサービス「YADEA BIZ」の活用事例が公開されました。今回紹介されたのはフジパン豊明工場での活用例で、工場敷地内の移動にYADEAの一般原付モデルの電動キックボード「YDX2」を導入しています。会議室や各生