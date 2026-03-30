記事ポイントマイセンファインフードが「ちょいたし たんぱく新習慣」シリーズ2品を発売サラダ向けと炊飯向けの2タイプで毎日の食事に取り入れやすい全国のスーパーや公式サイトなどで購入できる亀田製菓グループの株式会社マイセンファインフードが、新シリーズ「ちょいたし たんぱく新習慣」を立ち上げました。「サクサクたんぱく」と「ごはんでたんぱく」の2品が2026年3月23日より販売されており、いつもの料理に加えるだけで大