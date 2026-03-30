記事ポイントエヴィクサーにシヤチハタが出資し技術開発を後押しC2PA準拠の来歴証明サービス「SIGNED SOUND(音のしるし)」構築を推進3月半ばの出資予定でデジタルトラスト事業の連携を強化コンテンツ保護サービスを展開するエヴィクサーに、シヤチハタが出資し、技術開発を後押しします。両社は世界標準の来歴証明規格であるC2PAに準拠したサービスを提供し、「SIGNED SOUND(音のしるし)」の情報インフラ構築を進めます。シヤチハ